Nach Unfall - Alkoholisierter Rollerfahrer geflüchtet

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Nachdem die Polizei Miltenberg am frühen Montagmorgen die Mitteilung über einen im Straßengraben liegenden Roller erhielt, suchten die Beamten nach dem Fahrer des Unfallfahrzeugs. Dieser hatte sich leicht verletzt von dem Ort des Geschehens entfernt. Er war offenbar berauscht unterwegs.

Gegen 01:45 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Motorroller nach einem Unfall zwischen Röllbach und Großheubach am Straßenrand liegen würde. Die entsandte Streifenbesatzung konnte schließlich das Gefährt feststellen. Von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Die Beamten konnten den 26-Jährigen schließlich an seiner Wohnanschrift auffinden. Er hatte sich aufgrund des Sturzes leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizisten brachten ihn in der Folge in ein Krankenhaus.

Da der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert war und weiterer Betäubungsmittelkonsum nahe lag, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bei Festbetrieb mit Weinglas getroffen - Frau verletzt - Zeugen gesucht

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend hat ein Unbekannter beim Weinfest ein Glas in die Menge geworfen und eine Frau im Gesicht verletzt. Die Polizei Obernburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Dem Sachstand nach befand sich die 26-Jährige gegen 22:00 Uhr im hinteren Bereich der dort aufgebauten Bühne, als sie unvermittelt von einem Weinglas im Gesicht getroffen wurde. In der Folge erlitt die Frau leichte Schnittverletzungen durch das gesplitterte Glas und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Wurf soll aus dem vorderen Bühnenbereich gekommen sein. Der Täter oder die Täterin ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer Hinweise zur Identität der Verantwortlichen Person geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Obernburg unter Tel. Tel. 06022/629-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 10:00 Uhr, und Donnerstag, 21:00 Uhr, wurde ein VW an der Fahrertür offensichtlich mutwillig beschädigt. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Hotels "An der Frühlingslust".

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag wurde zwischen 12:15 Uhr und 14:35 Uhr ein gelber Pkw der Marke Saab angefahren und beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Memeler Straße am rechten Fahrbahnrand.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde ein blauer VW auf dem Parkplatz des Rathauses in der Straße "Sachsenhausen" bei einer Unfallflucht beschädigt. Zum Zusammenstoß muss es zwischen 09:30 Uhr und 10:25 Uhr gekommen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, hat ein Unbekannter die Einfassung eines Außenspiegels von einem BMW entwende. Das Auto war in der Zeit auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, OT BREITENDIEL. In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, wurde ein BMW 335d offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Odenwaldstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.