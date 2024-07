MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Am vergangenen Donnerstag übergab eine Seniorin Bargeld, Schmuck und Gold an Telefonbetrüger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, riefen die Betrüger bei der 87-jährigen Marktredwitzerin an und erzählten ihr die übliche Geschichte eines schweren Verkehrsunfalls, den ein Familienangehöriger verursacht habe und nun dringend Geld benötige. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr übergab die 87-Jährige an einer Bushaltestelle in der Wegenerstraße einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck und Gold, ebenfalls im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages, an einen unbekannten Mann.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

zirka 175 Zentimeter groß

dunkelblonde Haare

bekleidet mit kurzer Hose und T-Shirt

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat die Übergabe beobachtet? Wer hat verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Bereich der Wegenerstraße gesehen? Bitte setzen Sie sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung.