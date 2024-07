1585 - Brand in einem Geschäft - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am Samstag (13.07.2024) gegen 00.15 Uhr ist in einem Geschäft in der Bahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Über die Brandmeldeanlage wurde die Berufsfeuerwehr zum Brandort gerufen. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf umliegende Geschäfte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

1586 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Oberhausen - Am Freitag (12.07.2024) war ein 21-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 21-Jährigen gegen 13.00 Uhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

1587 - Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht

Hammerschmiede - Im Zeitraum von Freitag (12.07.2024) 18.00 Uhr bis Samstag (13.07.2024) 09.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Reichenbachstraße (20er Hausnummernbereich) ein lilafarbenes E-Bike der Marke Atlanta. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Hammerschmiede - Im Zeitraum von Freitag (12.07.2024) 17.00 Uhr bis Samstag (13.07.2024) 13.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Utzschneidstraße (einstelliger Hausnummernbereich) ein grünes E-Bike der Marke Bergamont. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1588 - Sachbeschädigung und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hochfeld - Am Samstag (13.07.2024) im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen in der Von-Richthofen-Straße (20er Hausnummernbereich) geparkten schwarzen Golf. Der oder die Täter beschädigten den VW an der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Hochzoll - In der Nacht von Donnerstag (11.07.2024) 23.00 Uhr auf Freitag (12.07.2024) 05.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte zwei geparkte Autos in der Ammerseestraße (einstelliger Hausnummernbereich). Der oder die Täter beschädigten die rechte Fahrzeugseite. Es handelt sich um einen grauen Opel Astra und einen BMW X6. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (11.07.2024) 17.30 Uhr bis Freitag (12.07.2024) 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Klausenstraße (60er Hausnummernbereich) geparkten schwarzen Volvo XC40 beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1589 - Sachbeschädigung durch Graffiti

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Mittwoch (10.07.2024) 11.00 Uhr bis Donnerstag (11.07.2024) 17.30 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter einen Zaun in der Kopernikusstraße (40er Hausnummernbereich) mit grüner Farbe. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1590 - Brandstiftung durch Unbekannte - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am Samstag (13.07.2024) gegen 14.00 Uhr ist es in der Arthur-Piechler-Straße (einstelliger Hausnummernbereich) zum Brand eines Holzdaches und einer Gartenhütte gekommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine 59-Jährige bemerkte den Brand im Bereich des Mülltonnenplatzes und alarmierte die Rettungskräfte. Das Feuer griff auf das Holzdach des Mülltonnenplatzes und ein angrenzendes Gartenhaus über. Außerdem wurde ein geparktes Auto durch den Brand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten nach ersten Schätzungen auf ca. 25.000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1591 - Alkoholdelikte im Straßenverkehr

Pfersee - Am Sonntag (14.07.2024) war ein 25-Jähriger alkoholisiert mit einem Elektroroller in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 00.50 Uhr beobachteten die Beamten, wie der 25-Jährige vom Radweg über mehrere Fahrspuren fuhr, bis er sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle hatte. Die Beamten stoppten den Mann an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-Jährigen.

Lechhausen - Am Sonntag (14.07.2024) war ein 28-Jähriger alkoholisiert mit einem Elektroroller in der Elisabethstraße unterwegs.

Gegen 01.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 28-Jährigen.

1592 - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (10.07.2024) 17.30 Uhr bis Donnerstag (11.07.2024) 07.45 Uhr haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in einen Kindergarten in der Henisiusstraße einzudringen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1593 - Diebstahl eines Fahrrades – Tatverdächtige festgenommen

---------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

Bergheim - Am Donnerstag (11.07.2024) entwendete eine 52-Jährige ein Fahrrad im Schwammerlweg und wurde kurze Zeit später festgenommen.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 16.45 Uhr entwendete die 52-Jährige das Fahrrad mit Anhänger aus einer offenstehenden Garage. Der Eigentümer stellte das Gespann kurze Zeit später in der Nähe fest und entdeckte dabei auch die 52-Jährige. Diese flüchtete und der Fahrradeigentümer verständigte die Polizei.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung, nahmen Polizeibeamte die 52-Jährige wenig später in Tatortnähe fest. Anschließend veranlassten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Frau.

Die 52-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (12.07.2024) einem Richter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Die 52-Jährige Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls gegen die 52-Jährige.