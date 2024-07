NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Am Dienstag, den 9. Juli, wurden durch die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zwei junge Erwachsene in Neustadt a.d.Waldnaab festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, mit zwei minderjährigen Frauen Sexualkontakt gehabt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurden die beiden Tatverdächtigen am 10. Juli einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ.

Am Samstag, den 6. Juli, gingen zwei minderjährige Frauen in den Nachtstunden mit einem 22- und einem 21-Jährigen in die Asylbewerberunterkunft der Männer. Dort führten nach derzeitigem Ermittlungsstand die beiden Männer an den Mädchen sexuelle Handlungen gegen deren Willen durch. Nachdem der Vorfall der Polizei am 9. Juli bekannt wurde, nahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf unverzüglich die Ermittlungen wegen des Verdachts mehrerer Sexualdelikte auf. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnten die beiden Männer identifiziert und in den Nachmittagsstunden des gleichen Tages festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden syrischen Tatverdächtigen wenige Stunden davor auch mit einer 35-Jährigen nicht einvernehmlichen Sexualkontakt hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurden die beiden Tatverdächtigen am 10. Juli einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ. Sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. fortgeführt.