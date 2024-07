REGENSBURG. Am Mittwoch, 10. Juli 2024, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Hauptbahnhof in Regensburg. Dabei soll ein Tatverdächtiger einen Baseballschläger und eine Schreckschusswaffe verwendet haben. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am späten Abend des 10. Juli 2024 kam es in der Nähe des Hauptbahnhofes zu einer Streitigkeit zwischen einem 48- jährigen Tatverdächtigen und einer fünfköpfigen Personengruppe. Im Zuge der Streitigkeit soll der 48-Jährige mit einem Baseballschläger um sich geschlagen haben und später auch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde an der Örtlichkeit durch Beamte des Bundespolizeireviers Regensburg festgesetzt. Sowohl der Baseballschläger als auch die Schreckschusswaffe wurden durch die ermittelnde Polizeiinspektion Regensburg Süd sichergestellt. Weiterhin wurde die Tat durch installierte Videokameras im Umfeld des Hauptbahnhofs aufgezeichnet.