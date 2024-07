Bislang unbekannte Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten des ehemaligen Krematoriums einen als Attrappe dienenden Duschkopf.

Gewaltsam entfernten sie dabei im Zeitraum zwischen 01.07.2024 und 04.07.2024 die Duschkopf-Attrappe von der aus der Decke ragenden Metallfassung und entwendeten diese unbemerkt.

Am gestrigen Tag wurde das Fehlen eines weiteren historischen Bauteils aus der NS-Zeit festgestellt. So entwendeten Kriminelle den Türriegel der hinteren nördlichen Türe der ehemaligen Gaskammer aus der so genannten „Baracke X“. Die Türe führte aus dem als „Brausebad“ bezeichneten Raum, aus dem die Duschkopf-Attrappe gestohlen wurde.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den oben beschriebenen Entwendungen in Verbindung stehen könnten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.