Ingolstadt, 10.07.2024 - Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter augenscheinlich über die rückwärtige Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus an der Altdorferstraße.

Die Bewohner stellten bei Ihrer Rückkehr die eingeschlagene Terrassentür fest und verständigten die Polizei.

Der Beuteschaden kann aktuell noch nicht konkret benannt werden, ersten Erkenntnissen nach wurde diverser Schmuck entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.