ILLERTISSEN / BELLENBERG / DIETENHEIM. Die Polizeiinspektion Illertissen klärte eine Diebstahlserie aus unversperrten Fahrzeugen. Betroffen waren unter anderem der Landkreis Neu-Ulm und der Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg.

Im Tatzeitraum vom 30.06.2024 bis 02.07.2024 ereigneten sich im Bereich Illertissen, Bellenberg und Dietenheim mehrere Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen. Die Polizeiinspektion Illertissen berichtete bereits mit zwei Pressemeldungen vom 02.07.2024 und 03.07.2024 darüber und mahnte zum Abschließen von abgestellten Kraftfahrzeugen.

Die akribische Arbeit und das professionelle Zusammenwirken der Ermittler der Polizeiinspektion Illertissen und des Polizeiposten Dietenheim zahlten sich nun aus. Der männliche Täter wurde bei mehreren Taten durch Überwachungskameras aufgezeichnet. Letztlich ergaben diese Überwachungsvideos den ersten Hinweis auf den zwischenzeitlich namentlich ermittelten Täter. Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Georgien, welcher nicht in der Region wohnt und dessen aktueller Aufenthaltsort derzeit unbekannt ist. Der Mann wird bereits wegen anderer Eigentumsdelikte von mehreren Staatsanwaltschaften und Gerichten gesucht.

Im Bereich der Polizeiinspektion Illertissen summierten sich die Taten auf neun bekannt gewordene Fälle. Im Bereich des Polizeiposten Dietenheim wurden zwei Anzeigen entgegengenommen. Aufgrund der Tatsache, dass die angegangenen Fahrzeuge allesamt nicht versperrt waren, entstand insofern kein Sachschaden. Der Wert des Diebesgutes, vorrangig Bargeld und Wertgegenstände, summiert sich auf über 3.000 Euro. Hinzu kommt, dass der Täter in einigen Fällen EC-Karten entwendete und diese an Zigarettenautomaten einsetzte. Dadurch entstand ein weiterer finanzieller Schaden in Höhe von über 500 Euro.

Zu den ähnlich gelagerten Diebstählen, die im Buchloer Raum stattgefunden haben, besteht nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittelnden kein Zusammenhang. (PI Illertissen)

Bezugsmeldung vom 02.07.24

Diebstahl aus einem Pkw

ILLERTISSEN. In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:25 Uhr, konnte eine Anwohnerin im Veilchenweg beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann ein geparktes Fahrzeug öffnete und dieses offensichtlich durchsuchte. Anschließend ging der Mann zum nächsten geparkten Fahrzeug und prüfte dort, ob es verschlossen war. Nachdem dies der Fall war, lief er weiter und somit aus der Sichtweite der Zeugin. Der Fahrzeughalter des durchsuchten Pkw konnte sich erinnern, dass er seinen Pkw nicht abgeschlossen hatte. So war es dem Täter auch möglich, ungehindert in das Fahrzeug zu gelangen. Aus diesem entwendete eine geringe Bargeldsumme. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter weitere Fahrzeuge auf deren Schließzustand überprüfte und gegebenenfalls Wertgegenstände aus unversperrten Autos entwendete. Die unmittelbar nach der Mitteilung eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. In jüngster Vergangenheit sind mehrere ähnlich gelagerte Fälle zu verzeichnen. Die Polizei rät dringend dazu, Fahrzeuge nach dem Verlassen stets zu versperren. (PI Illertissen)

Bezugsmeldung vom 03.07.24

Diebstahl aus Pkw

ILLERTISSEN-BELLENBERG. Wie bereits berichtet, hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00.30 Uhr, im Illertisser Ortsteil Au im Veilchenweg einen geparkten Pkw geöffnet und Bargeld entwendet. Im Verlauf des Dienstags gingen bei der Polizei Illertissen noch weitere Anzeigen ein, welche sehr wahrscheinlich in diesem Zusammenhang stehen. So wurde in Bellenberg, in der Straße Siebenbrunnen, ein grauer Mercedes Vito angegangen. Im Illertisser Ortsteil Betlinshausen, in der St.-Johannes-Straße, hat der unbekannte Täter drei geparkte Pkw geöffnet. Ebenfalls in Betlinshausen, in der Straße Zum Funken, wurde ein VW Caddy, in der Adele-Hartmann-Straße ein schwarzer Skoda, Fabia, sowie in der Straße Im Oberfeld ein grauer Seat, Alhambra, angegangen. Der Täter hatte es stets auf Bargeld sowie EC- oder Kreditkarten abgesehen. Die Fahrzeuge wurden nicht aufgebrochen, so dass kein Sachschaden entstand. Es besteht der Verdacht, dass der Unbekannte über technische Hilfsmittel die Zentralverriegelungen entsperrt haben könnte. In manchen Fällen waren die Fahrzeuge allerdings sehr wahrscheinlich nicht verschlossen. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07303 9651-0 und rät nochmals dringend, Fahrzeuge nach dem Verlassen zu versperren. (PI Illertissen)

