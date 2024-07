Schadensspur auf Straße führt zu beschädigtem Pkw - Fahrer offensichtlich alkoholisiert

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Nachdem die Polizei Obernburg am späten Montagabend die Mitteilung über ein auf der Felge fahrendes Auto erhalten hatte, musste die Streife nur den Kratzspuren auf der Straße folgen. Das beschädigte Fahrzeug konnten die Beamten schließlich abgestellt auffinden.

Gegen 22:30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Auto offensichtlich mit einem beschädigten Reifen aus Richtung Werft in Richtung Stadtgebiet Erlenbach fahren würde. Die entsandte Streifenbesatzung konnte schließlich Beschädigungen am Fahrbahnbelag feststellen und verfolgte die Spur bis in ein Wohngebiet. Dort fanden sie ein Fahrzeug, dessen Reifen bis auf die Felge abgefahren war. Der mutmaßliche Fahrer des Pkws leugnete zwar zunächst, mit dem Unfallwagen unterwegs gewesen zu sein. Zeugen hatten den Mann jedoch zweifelsfrei erkennen können.

Da der Fahrer augenscheinlich alkoholisiert war, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Geisterfahrer auf A45 gemeldet - Zeugen und Betroffene gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend löste ein noch unbekannter Falschfahrer einen Polizeieinsatz auf der A45 aus. Glücklicherweise ist es nicht zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Geschehens.

Gegen 20:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der auf der A45 bei Alzenau fälschlicherweise rückwärts in Richtung Aschaffenburg fuhr. Die eigentliche Fahrtrichtung führt in Richtung Gießen. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach sperrte in der Folge beide Fahrtrichtungen und fahndete nach dem Geisterfahrer. Dieser war jedoch nicht mehr auffindbar.

Zur Klärung des Geschehens suchen die Beamten nun nach möglicherweise betroffenen Personen, die dem Rückwärtsfahrer ausweichen mussten oder die Verkehrssituation beobachtet haben.

Das Fahrzeug wurde als schwarzer Kleinwagen mit hellen Streifen an der Stoßstange und den Radkästen beschrieben. Am Steuer soll eine ältere Frau gesessen haben.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Verkehrskontrollen am Untermain: Fahrten unter Alkoholeinfluss aufgedeckt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Am Montagabend und Dienstagmorgen konnten die Polizeidienststellen am Bayerischen Untermain gleich mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die alkoholisiert unterwegs waren.

Zwei Verstöße in Alzenau - Auch E-Roller angehalten

Am Montag kontrollierte die Polizei Alzenau gegen 18:40 Uhr den 66-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in Hörstein. Da der Mann nach eigenen Angaben angeblich nur geringfügige Mengen Alkohol getrunken hatte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille, sodass durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nachdem diese durchgeführt wurde, durfte der Mann aus dem Bereich Offenbach zu Fuß seiner Wege gehen.

Ebenfalls in Alzenau wurde am Montagabend gegen 21:30 Uhr der Fahrer eines Elektrorollers in der Berliner Straße kontrolliert. Die Beamten konnten im Verlauf der Kontrolle Alkoholgeruch feststellen, weshalb auch hier ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Auch hier führte das Ergebnis mit knapp unter einem Promille zum Ende der Fahrt. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass bei E-Rollern die gleichen Voraussetzungen gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen.

Über zwei Promille in Aschaffenburg festgestellt

In der Zobelstraße fiel den Beamten der Polizei Aschaffenburg am frühen Dienstagmorgen ein 43-Jähriger auf, der auffällig unsicher mit seinem Pkw unterwegs war. Gegen 01:40 Uhr rangierte der Mann aus Aschaffenburg mit seinem Fahrzeug im Bereich der Schillerstraße herum und fuhr anschließend sehr langsam diese entlang. Im Verlauf der Kontrolle schwankte der Fahrer. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte einen Wert von deutlich über zwei Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Gegen alle drei Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Zettel unter Scheibenwischer angebracht - Unfallbeteiligte Radfahrerin nach Unfall gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine noch unbekannte E-Bike-Fahrerin hat am Montagmittag einen Zettel an einem geparkten Fahrzeug angebracht, nachdem sie dagegen gestoßen war. Das Schriftstück ist jedoch verschwunden. Nun sucht die Polizei Aschaffenburg nach der Frau.

Ein Zeuge hatte gegen 12:00 Uhr gesehen, dass eine Frau, die auf einem E-Bike in der Deschstraße in Richtung Deutsche Straße unterwegs war, gegen einen dort geparkten Opel Zafira gefahren ist. Die unbekannte Radfahrerin bat den Mann noch um einen Zettel und Stift, um ihre Personalien und die des Zeugen an dem Auto zu hinterlassen. Nachdem sie das getan hatte, setzte die Frau ihren Weg in Richtung Deutsche Straße fort. Der 43-jährige Zeuge verständigte anschließend noch die Polizei, die sich der Sache annahm. Leider war der ursprünglich hinterlassene Zettel an dem beschädigten Opel nicht mehr aufzufinden. Die inzwischen ermittelte Autobesitzerin hatte das Schriftstück nicht erhalten oder selbst abgenommen.

Nun suchen die Polizisten nach der Radfahrerin, die wie folgt beschrieben wird:

Etwa 65 Jahre alt

165 cm groß

Helle Haut

Trug ihre Haare etwas kürzer als schulterlang

Hatte eine Kappe mit Schirm, aber ohne Kopfteil auf

Trug schwarze Ohrringe, ein beiges Shirt und eine lange helle Hose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde zwischen 05:45 Uhr und 10:10 Uhr der linke Außenspiegel eines blauen Ford Fiesta abgefahren und liegen gelassen. Das Auto war in der Bauhofstraße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT BRÜCKEN LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Specialized gestohlen. Das Rad stand in dem kurzen Zeitraum in einer Hofeinfahrt in der Hemsbacher Straße.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 03:00 Uhr, wurde ein blauer Audi A3 bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto war in der Straße "Beim Klostergut" abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 04:50 Uhr, und Sonntag, 17:30 Uhr, wurde ein Motorroller mit Versicherungskennzeichen der Marke Aprilia aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses entwendet. Am Tatort in der Bahnstraße wurde lediglich die Schutzabdeckung des Zweirads zurückgelassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.