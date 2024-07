BAD KISSINGEN / STADTGEBIET. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Freitagabend gekommen. Nachdem die Geldbörse geraubt wurde, landete eine Person in der Saale. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr kam es im Luitpoldpark in Bad Kissingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus wurde versucht, einem 35-jährigen Mann das Handy und die Geldbörse zu entwenden. Da sich der Mann wehrte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf er in die angrenzende Saale gestoßen wurde. Durch die Auseinandersetzung erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Zwei, derzeit unbekannte Zeugen, halfen dem 35-Jährigen aus der Saale heraus und entfernten sich im Anschluss ebenfalls.

Einer der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden:

circa 18 Jahre

schwarze lockige Haare

weiße Hose und T-Shirt

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet nun Zeugen, insbesondere das Paar welches dem Geschädigten aus der Saale geholfen hat, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.