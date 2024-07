OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN. Am Montagvormittag kam es auf der Staatsstraße 2291 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zwei Personen wurden hierbei verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Hammelburger Polizei.

Dem Sachstand nach befuhr ein 83-Jähriger und seine 77-jährige Beifahrerin mit ihrem Ford Fiesta gegen 10:30 Uhr die Staatsstraße von Oberthulba nach Reith. An der Kreuzung zur Autobahnauffahrt wollte der 83-jährige Fahrer nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel abbiegen. Hierbei übersah er einen vorrangberechtigten 37-jährigen VW-Fahrer, der in Richtung Bad Kissingen unterwegs war. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 83-jährige Fahrer leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt wurden. Bei dem Einsatz war unter anderem auch ein Hubschrauber im Einsatz. Beide Insassen des Ford wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin befindet sich außer Lebensgefahr.

In Folge des Zusammenstoßes waren zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Zufahrt auf die A7 in Richtung Kassel war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.