REGENSBURG. Nach Ermittlungen wegen einem versuchten Tötungsdelikt Ende Mai im Bereich des Domplatzes, kann nun ein Ermittlungserfolg verzeichnet werden. Gegen einen 26-Jährigen Deutschen wurde am 4.Juli ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Bei einer Auseinandersetzung am 19.Mai wurde ein damals 25-Jähriger am Hals verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte nun durch die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ein 26-jähriger Deutscher festgenommen werden. Dieser steht im Verdacht, in den Morgenstunden des 19.Mai mit dem Jüngerem in Streit geraten zu sein und mit einem Gegenstand diesen am Hals verletzt zu haben. Unter anderem wurden bei einer Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen Beweismittel aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ am 4.Juli ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen.