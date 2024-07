INGOLSTADT.Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr drangen unbekannte Einbrecher über ein Seitenfenster in ein Kosmetikstudio an der Goethestraße ein. Sie durchsuchten die Betriebsräume nach Bargeld und erlangten einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Am Donnerstag gegen 05:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster zur Hausmeisterwohnung einer Sportanlage an der Wirffelstraße auf und gelangten so ins Gebäude. Durch das Aufhebeln einer Zwischentüre gelangten sie in weitere Bereiche der Anlage und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Höhe von Sach- und Beuteschaden sind noch nicht abschließend bekannt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.