REGENSBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zu drei Firmen im Regensburger Osten zu verschaffen. In zwei Fällen gelangten die bislang unbekannten Täter ins Gebäude. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Aufklärung der Taten um Mithilfe der Bevölkerung.

In der Zeit vom 02.07.2024, 19:30 Uhr bis 03.07.2024, 06:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in zwei Firmen in der Straubinger Straße in Regensburg ein und entwendeten Bargeld im drei- und vierstelligen Eurobereich sowie jeweils weitere Wertgegenstände. In einem weiteren Fall blieb die Tat im Versuchsstadium stecken und die Täter gelangten nicht in den Bürotrakt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Straubinger Straße in Regensburg unterwegs und hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!