LANDSHUT, ALTDORF, WÖRTH A. D. ISAR. Am Montag, 02.07.2024, haben Beamten unter Einsatzleitung der Kriminalpolizeiinspektion Landshut mehrere Wohnungen im Stadtgebiet von Landshut, Altdorf, und Wörth a. d. Isar durchsucht und drei Männer festgenommen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, der Zentralen Einsatzdienste, der Polizeiinspektion Landshut sowie des Bayerischen Landeskriminalamtes haben am Montag, insgesamt sechs von der Staatsanwaltschaft Landshut beim Amtsgericht Landshut beantragte Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen.

Vier Männer im Alter zwischen 27 und 42 Jahren stehen im Verdacht, mutmaßlich seit Anfang 2023, u. a. mit Betäubungsmitteln im Stadtgebiet und auch im Raum Landshut Handel zu treiben.

Bei der großangelegten Durchsuchungsaktion sind in der Wohnung des 32-jährigen Tatverdächtigen rund 1,5 Kilogramm Amphetamin, ein Messer und ein Teleskopschlagstock sichergestellt worden. Sein 27-jähriger Mittäter nutzte diese Wohnung ebenfalls als Lager von Betäubungsmitteln. In der Wohnung der Freundin des 33-Jährigen aus der Gemeinde Wörth a. d. Isar stellten die Beamten rund 150 Gramm Amphetamin und 12 kg Koffeinpulver, welches mutmaßlich als Streckmittel bestimmt war, sicher. Des Weiteren wurden in der Wohnung des 42-jährigen Mannes rund 500 Gramm Amphetamin und weitere Rauschgiftutensilien sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 27-Jährigen, 32-Jährigen und 33-Jährigen jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.

Veröffentlicht: 05.07.2024, 10.15 Uhr