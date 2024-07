WIGGENSBACH. Am 05.07.2024 wurde eine Frau Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Erbeutet haben die Unbekannten nichts, die Frau wurde leicht verletzt.

In der Zeit von 08.15 Uhr bis 08.25 Uhr wurde die Frau in einem Gästehaus in Wiggensbach-Burg Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Zunächst erschien ein einzelner Mann im Gästebereich und antwortete auf Frage, dass er „einen Kumpel“ suche, verließ die Gasträume aber gleich wieder. Wenige Minuten später erschien er jedoch erneut mit zwei Begleitern und hielt die 66-jährige Frau fest und mit einer Hand den Mund zu. Diese leistete Gegenwehr und ging mit dem Angreifer zu Boden, dabei verletzte sie sich leicht. Die beiden anderen Täter durchsuchten in dieser Zeit die Räume nach Bargeld. Diese wurden jedoch nicht fündig und flüchteten zu Fuß über ein Feld am Waldrand entlang Richtung Norden.

Die drei Täter hielten sich vermutlich gegen 07.00 Uhr bereits in einem Wald an einem Fußweg zwischen Egg und dem späteren Tatort auf und versteckten sich dort vor einer Hundehalterin mit ihrem Hund. Eventuell bogen sie auf ihrer späteren Flucht erneut in den Wald, auf genau diesen Fußweg, Richtung Egg ab.

Der Tatverdächtige, der sich kurz vor dem Überfall zum Auskundschaften in der Gaststätte aufhielt, ist ca. 170 cm groß, von schlanker Statur, war ca. 25 bis 29 Jahre alt, trug eine grüne Hose und grüne Oberbekleidung, hatte schwarze Haare, gebräunte Haut, keinen Bart und ein gepflegtes Äußeres, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Der zweite Tatverdächtige war etwa 170 cm bis 175 cm groß, schlank und dunkel gekleidet, der dritte Tatverdächtige war nur rund 150 bis 155 cm groß und hatte tendenziell eine sehr schlanke kindliche Statur. Alle drei waren bei Tatausführung mit schwarzen Sturmhauben maskiert und sprachen kein Wort. Ein Fahrzeug beobachtete die Geschädigte nicht.

Eine Fahndung nach den Tätern mit einer Vielzahl an Einsatzkräften, die bis in den späten Vormittag hin andauerte, verlief ohne Ergebnis.

Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0831 9909-0. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).