VOGTAREUTH, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagvormittag, des 4. Juli 2024, ereignete sich auf der Staatsstraße 2359 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad erlitt eine 26-jährige Motorradfahrerin tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Eine 26-jährige Motorradfahrerin aus dem Raum Schnaitsee, befuhr mit ihrem Motorrad die Staatsstraße 2359 von Vogtareuth kommend, in Richtung Stephanskirchen. Ein 75-jähriger Autofahrer aus Wasserburg fuhr die Staatsstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte die Motorradfahrerin in einer langgezogenen Rechtskurve, etwa auf Höhe der Weiler Gaffl bzw. Tödtenberg, einen weißen Transporter (Lkw, 7,50 Tonnen Gesamtgewicht). Die 26-Jährige übersah dabei den entgegenkommenden Pkw-Lenker aus Wasserburg und die Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Motorradfahrerin in die angrenzende Wiese geschleudert, ihr Fahrzeug fing im Bereich des Motors Feuer und fing an zu brennen.

Die Motorradfahrerin erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Der Wasserburger erlitt nach ersten medizinischen Erkenntnissen Frakturen im Oberkörperbereich und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es besteht nach ersten ärztlichen Informationen keine Lebensgefahr.

Beide Fahrzeuge sind wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro und wurden von der Unfallstelle nach Beendigung der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die eintreffende Feuerwehr begann mit der Brandbekämpfung am Motorrad und löschte das brennende Krad ab.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde ein technisches sowie unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die alarmierte Feuerwehr aus Vogtareuth unterstützte nach ersten Brandbekämpfungsmaßnahmen, die sachbearbeitende Polizeiinspektion Rosenheim bei der Unfallaufnahme sowie Reinigung der Fahrbahn und Verkehrslenkungsmaßnahmen. Aufgrund einer errichteten Umleitungsstrecke, kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Unfallörtlichkeit. Die Staatsstraße war für rund zwei Stunden für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Unbeteiligte Zeugen schilderten, dass der weiße Transporter, der von der Motorradfahrerin überholt wurde, kurz nach dem Unfall an einer Bushaltestelle Höhe des Weilers Gaffl seine Fahrt stoppte. Der Fahrer stieg aus, stand dort für einige Minuten, setzte sein Fahrt anschließend jedoch in Richtung Stephanskirchen fort. Der Lkw war weiß, ohne Aufschrift. Ein Kennzeichen bzw. Nationalität ist nicht bekannt. Vom ausgestiegenen Fahrer ist nur vage bekannt, dass es sich um einen älteren Mann handelte.

Die Polizei Rosenheim bittet unter der Telefonnummer 08031/200-2200 um Hinweise zur Identität des Lkw-Fahrers, da dessen Schilderungen zum Unfallhergang notwendig erscheinen.