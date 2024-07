SIEGSDORF, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwochabend, 3. Juli 2024, wurde eine 23-Jährige von einem unbekannten Mann in einer Parkanlage in Siegsdorf mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der bislang unbekannte Tatverdächtige forderte und erbeutete dabei auch Bargeld von der Frau. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen und bittet um Hinweise.

Am Mittwoch (3. Juli 2024), gegen 21.50 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein mitgeteilt, dass eine 23-jährige Frau im Kurpark in Siegsdorf von einer unbekannten männlichen Person angegriffen wurde. Bei Aufnahme durch die Polizei gab die Frau aus dem Landkreis Traustein an, dass sie gegen 21.40 Uhr ein bislang unbekannter Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt sowie eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Nachdem das Opfer dem Tatverdächtigen Geld in Höhe eines mittleren zweistelligen Euro-Betrags übergab, flüchtete dieser unerkannt in Richtung Spielplatz bzw. Traunbrücke.

Im Zuge der Tat fügte der unbekannte Angreifer seinem Opfer mit einem Messer Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Traunstein wurden mit Unterstützung umliegender Dienststellen erste umfassende Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen konnte jedoch kein Tatverdächtiger ermittelt bzw. festgenommen werden.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Traunstein. Noch am gleichen Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache. Die weitere Sachbearbeitung wurde mittlerweile, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0861 / 98730:

Beschreibung des Tatverdächtigen: ca. 175 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, war bekleidet mit dunkler Jeans und dunkler dickerer Jacke, trug eine Mütze, evtl. Kapuzenpulli, trug keine Brille, sprach gebrochen deutsch;

Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Tatverdächtigen machen?

Sind jemandem verdächtige Wahrnehmungen oder Personen unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit (21.30 bis 22.00 Uhr) im näheren Umfeld des Kurparks Siegsdorf im Nahbereich der Auenstraße aufgefallen?

Hat jemand den Vorfall beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Nach Angaben der Geschädigten, waren zur genannten Tatzeit mehrere Spaziergänger im Park bzw. im Nahbereich des Parks unterwegs. Entsprechende Personen werden dringend als Zeugen gesucht und gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.