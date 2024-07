Schmorbrand im Keller endet glimpflich - Feuerwehr verhindert schlimmeres.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Aus den Wohnungen eines Mehrfamilienhauses konnten sich die Bewohner in Sicherheit bringen, nachdem die Rauchmelder angeschlagen hatten. Die Feuerwehr war zügig mit starken Kräften vor Ort und konnte schlimmeres verhindern.

In einem Anwesen in der Rhönstraße schlugen am frühen Mittwochmorgen gegen 03:15 Uhr mehrere Rauchmelder an, sodass die Bewohner geweckt wurden und das Gebäude verlassen konnten. Die Feuerwehr Aschaffenburg war zügig vor Ort und konnte schlimmeres verhindern.

Nach derzeitigem Sachstand war die Fehlfunktion eines Luftentfeuchters im Bereich des Kellers für den Brand verantwortlich. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Kontrollen im Bereich der A3 - Zwei Fahrer unter Drogeneinwirkung festgestellt.

BESSENBACH / LKR. ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach führte mehrere Kontrollen im Bereich der A 3 durch. Zwei Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mussten ihr Fahrzeug stehen lassen.

Am Dienstag führte die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach mehrere Verkehrskontrollen im Bereich der A 3 bei Bessenbach durch. Bereits gegen 09:50 Uhr konnte ein 24-Jähriger festgestellt werden, bei dem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Der junge Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Eine Blutentnahme war ebenfalls das Ergebnis einer Kontrolle die gegen 18:30 Uhr durchgeführt wurde. Auch hier konnten drogentypische Auffälligkeiten nach dem Konsum eines Joints festgestellt werden.

Dem 19-Jährige aus dem Landkreis Aschaffenburg wurde die Weiterfahrt untersagt.

Beide Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Bereits Montagfrüh gegen 07:25 Uhr kam es in der Schweinheimer Straße auf Höhe einer Verkehrsinsel zu einer gefährlichen Situation zwischen einem Pkw VW und einem Radfahrer. Zwar konnten beide Verkehrsteilnehmer noch bremsen, jedoch verletzte sich der Radfahrer leicht an der Hand. Die beiden trennten sich am Unfallort ohne weitere Informationen auszutauschen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde in der Zeit von 07:20 Uhr bis 17:20 Uhr ein, in der Oberen Wallstraße, geparkter Peugeot 206 durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Die linke Fahrzeugseite wurde in Mitleidenschaft gezogen.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Bereich des Sportgeländes des SV 1952 Sulzbach e.V. wurde über mehrere Meter die Außenmauer mit diversen Schriftzügen beschmiert. Ein Tatzeitraum lässt sich nicht genau bestimmen, erstreckt sich jedoch über die letzten sechs Wochen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

RÜDENAU, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelte ein bislang Unbekannter den Seiteneingang des Sportheim Rüdenau auf und gelangt so ins Innere. Der Täter verließ jedoch ohne Tatbeute die Örtlichkeit verlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.