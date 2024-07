WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Wallersdorfer Logistikunternehmens am Samstag, 22.06.2024, haben bislang Unbekannte große Mengen an unterschiedlichsten Fahrzeugteilen entwendet. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Teile mit Staplern auf dem Firmengelände verladen und mit mindestens zwei verschiedenen Sattelschleppern abtransportiert wurden. Hierzu fanden auch Rangierfahrten und Wartezeiten der Lkws auf der Industriestraße statt, wobei mindestens bei einer Gelegenheit ein offensichtlich unbeteiligter Pkw einen Täter-Lkw passierte. Die Tatzeit konnte auf Freitag, 22.06.24, ca. 22:20 Uhr bis Samstag 23.06.24, 06:06 Uhr festgelegt werden.

Im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl ist nun für sachdienliche Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat und zum Auffinden des Diebesguts führen, von privater Seite eine Belohnung in Höhe von bis zu

20.000 Euro

ausgesetzt worden.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum im Bereich des Industriegeländes/Industriestraße/Robert-Bosch-Straße verdächtige Beobachtungen, insbesondere Personen und/oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern weist darauf hin, dass die Belohnung

1. für Hinweise ausgesetzt wird, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen.

2. nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird.

3. ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt ist.

4. gegenüber dem Polizeipräsidium Niederbayern kein Rechtsanspruch zur Ausbezahlung der Belohnung besteht.

Veröffentlicht: 04.07.2024, 14.00 Uhr