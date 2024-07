ZEITLARN. LKR. REGENSBURG. In Zeitlarn verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere bisher noch unbekannte Täter Zutritt zu den Räumen der Raiffeisenbank und machten sich am dortigen Geldautomaten zu schaffen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg fahndet nun nach den Tätern.

Am Montag, 1. Juli, wurde der Polizei durch einen Mitarbeiter der versuchte Aufbruch eines der Geldautomaten in der Bank mitgeteilt. Wie auf der Videoaufzeichnung zu sehen ist, verschafften sich mehrere unbekannte Täter zwischen Freitag, 28. Juni, 23:00 Uhr und Samstag, 29. Juni 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen der Bankfiliale. Dort gingen sie den Geldautomaten an, scheiterten jedoch offenbar und entfernten sich ohne Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen nun übernommen und bittet um Ihre Mithilfe auf der Suche nach den unbekannten Tätern.

Diese können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 – 180 cm, schlanke Figur, südländisches Erscheinungsbild

Täter 1: Dunkle Kappe, Dunkelblaue/Schwarze Adidas Jacke mit roten Streifen, weißes T-Shirt, dunkle Hose

Täter 2: Dunkle Mütze, schwarz-graue Kaputze-/Regenjacke, dunkle Hose

Haben Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe der Raiffeisenbank in Zeitlarn verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Zwischen Donnerstag, 27. Juni, 22:00 Uhr und Freitag, 28. Juni, 04:50 Uhr wurde zudem in eine Bäckereifiliale in Wald eingebrochen. Die Täter erbeuteten hierbei Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. In dem Gebäude befand sich ebenfalls ein Geldautomat, welcher jedoch nicht angegangen wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Fällen.

Personen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hauptstraße in Wald verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.