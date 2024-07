SCHWARZENFELD. LKR. SCHWANDORF. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein mit dem Keyless-Go-System ausgestatteter BMW aus einer Hofeinfahrt in Schwarzenfeld entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch, 3. Juli, gegen 21:00 Uhr stellte der Eigentümer seinen hochwertigen BMW IX in der Farbe schwarz in einer Hofeinfahrt im Buchtalweg in Schwarzenfeld ab. In der darauffolgenden Nacht gelang es den bisher noch unbekannten Tätern das Keyless-Go-Systems des Fahrzeugs zu überwinden und den Pkw so gewaltfrei zu entwenden. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Täter flüchteten in Richtung des Schwarzenfelder Sportheims. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Buchtalwegs in Schwarzenfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Leider ist diese Art von sogenannten „Keyless-Go-Diebstählen“ kein Einzelfall mehr. Die Polizei gibt folgende Hinweise zum Schutz gegen die Täter: