HÖCHSTADT A.D.AISCH. (695) Im Nachgang zur Kirchweih in Höchstadt an der Aisch kam es in der Nacht zum Sonntag (30.06.2024) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei sucht Zeugen.



Die beiden Gruppen (5 und etwa 15 Personen) gerieten nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch auf dem Gelände der Kirchweih in einen zunächst verbalen Streit. Dieser schaukelte sich weiter hoch, bis er schließlich kurz vor 3 Uhr nachts in einer Schlägerei zwischen den beiden Personengruppen endete. Diese verlagerte sich vom Festplatz in Richtung Marktplatz. Nachdem mehrere Zeugen den Notruf wählten, fuhren Streifen der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch sowie ein Hundeführer die Tatörtlichkeit an. Zufällig in der Nähe befindliche Beamte der Bayerischen Bereitschafspolizei unterstützten ebenfalls vor Ort.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitten fünf Personen leichte Verletzungen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und der genaue Geschehensablauf sind noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl