DINGOLFING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 29.06.2024 ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Brand in der Filiale eines Verbrauchermarktes in Dingolfing, in dessen Folge vier Personen leichte Verletzungen davon trugen.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache entwickelte sich in einem Lagerraum des Verbrauchermarktes in der Mengkofener Straße ein Brand, der einen geschätzten Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags verursachte. Infolge der zeitweise nicht unerheblichen Rauchentwicklung erlitten vier Personen leichte Verletzungen, die teilweise der weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegenden Krankenhäusern zugeführt wurden.

Der Brand war durch die eingesetzten Wehren gegen 18.20 Uhr erfolgreich gelöscht worden. Nach polizelichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Dingolfing wird der Brandort in der Folgewoche, auch zur Ermittlung der noch unbekannten Brandursache, durch einen Brandfahnder der KPI Landshut in Augenschein genommen.

Veröffentlicht am 29.06.2024, 21:00 Uhr