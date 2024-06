ZIRNDORF. (685) Am vergangenen Freitag (21.06.2024) ereignete sich in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer bislang unbekannten Fußgängerin. Zur Klärung des Unfallhergangs und zur Identifizierung der Fußgängerin bittet die Polizei um Hinweise.



Der Unfall ereignete sich gegen 11:15 Uhr in der Unterführung am Zirndorfer Bahnhof, als eine 39-jährige Frau auf einem Pedelec beim Vorbeifahren mit einer Fußgängerin zusammenstieß. Bei dem darauffolgenden Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Außerdem entstand ein kleiner Schaden am Pedelec. Die unbekannte Fußgängerin hingegen setzte ihren Weg trotz des Unfalls fort.

Personenbeschreibung:

Ca. 25 Jahre, ca. 165 cm, schlank, schulterlanges Haar, bekleidet mit blauen Jeans, blauer Jeansjacke, weißer Bluse.

Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht. Zur Klärung des genauen Hergangs suchen die Beamten Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Zudem werden Hinweise zur Identität der unbekannten Fußgängerin erbeten. Die Polizeiinspektion Zirndorf ist unter der Rufnummer 0911 96927 - 0 erreichbar.



