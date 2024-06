WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und weiterer Delikte ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft. Bei Jubelfeiern nach dem Sieg der türkischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM war es am späten Mittwochabend, 26. Juni 2024, in Waldkraiburg zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Zeugen, die in der Sache sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Nach dem Sieg der türkischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM hatten sich rund 100 zunächst friedlich Feiernde am Stadtplatz in Waldkraiburg getroffen. Gegen 23.45 Uhr mischte sich ein junger Mann (19), der eine kurdische Fahne dabeihatte, unter die Fans, woraufhin es schnell zu tumultartigen Szenen kam. Der junge Mann wurde angegriffen und geschlagen. Anwesende Polizeibeamte der Inspektion Waldkraiburg stellten sich schützend vor das Opfer. Während die Beamten von den aggressiven Angreifern völlig unbehelligt blieben, wurde weiterhin versucht, den 19-Jährigen zu attackieren. Die mitgeführte Fahne konnte ihm entrissen werden, sie wurde später in einem Mülleimer am Stadtplatz gefunden und sichergestellt.

Der 19-Jährige wurde zu seiner eigenen Sicherheit in einen Streifenwagen gesetzt und nur mit Mühe gelang es der Polizei, ihn vor weiteren Übergriffen zu schützen und wegzubringen. Zu keinem Zeitpunkt wurden jedoch die Polizeibeamten selbst körperlich angegangen. Nachdem der junge Mann weggebracht worden war, löste sich die Ansammlung auf. Der geschädigte 19 Jahre alte syrische Staatsangehörige hatte in Folge der Angriffe Rötungen im Gesicht und klagte über Schmerzen im Schulterbereich.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt inzwischen das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat K5 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und weiterer Delikte in dem Fall. Zur Klärung der Tat, wie auch zur Feststellung der Identitäten von Tatverdächtigen bittet die Kripo dabei auch um Zeugenhinweise:

Wer war am Mittwochabend (26. Juni) am Stadtplatz in Waldkraiburg und wurde Zeuge der Auseinandersetzung?

Wer hat von dem Geschehen dort Foto- oder Videoaufnahmen gefertigt und stellt diese der Kriminalpolizei zur Verfügung?

Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise zu den Identitäten einzelner Tatbeteiligter geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 mit der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.