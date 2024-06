AMBERG/WERNBERG-KÖBLITZ. Eine Fahrzeugkontrolle im Bereich Amberg am vergangenen Montag ergab bei den drei Fahrzeuginsassen unzählige Spirituosen, Kosmetika und andere Konsumgüter. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich mehrere Diebstähle bei Verbrauchermärkten in Wernberg-Köblitz und Amberg. Es ergingen drei Untersuchungshaftbefehle. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einer Schleierfahndungskontrolle in Amberg am vergangenen Montag, 24.Juni, stellte die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Amberg diverse Spirituosen, Kosmetika und andere Konsumgüter fest. Die drei Fahrzeuginsassen konnten die großen Mengen an beispielsweise Kaffee nur schlecht erklären, sodass Ermittlungen hinsichtlich Diebstahl eingeleitet wurden. Diese ergaben mehrere Tatorte bei Verbrauchermärkten im Bereich Wernberg-Köblitz und Amberg an den zurückliegenden Tagen. Mit einem geschätzten Beutewert von mehreren tausend Euro erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer. Die zwischen 21 und 35-Jährigen wurden in bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht und müssen nun die weiteren Ermittlungen abwarten. Diese werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg geführt.