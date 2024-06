REGENSBURG. Bislang Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in eine Sprachenschule an der Friedensstraße ein. Aus durchwühlten und aufgebrochenen Schränken wurde ein mittlerer zweistelliger Eurobetrag entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am späten Mittwochnachmittag wurden an der Eingangstüre der Sprachenschule in der Friedensstraße Hinweise für einen Einbruch festgestellt. Im Inneren zeigte sich dann, dass unbekannte Täter Teile der Räumlichkeiten durchwühlt hatten und Bargeld entwendet konnten. Die Beute fällt jedoch mit einem mittleren zweistelligen Eurobetrag für die Einbrecher sehr gering aus. Dagegen ist der Ärger und der Sachschaden, der den Verantwortlichen der Schule entstanden ist, hoch. Neben Schäden an der Eingangstüre wurden auch Teile der Einrichtung beschädigt, sodass der Schaden noch nicht beziffert werden kann. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Mittwochnachmittag zwischen 18:10 – 18:45 Uhr im Bereich der Friedensstraße, gegenüber der Regensburger Arcaden verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter 0941/506-2888 an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu wenden.