REGENSBURG. Eine Regensburgerin fiel am vergangenen Mittwoch auf Telefonbetrüger herein. Ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter brachte die Frau zur Ablage von mehreren tausend Euro vor ihrer Wohnung. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Telefonbetrüger meldeten sich am Mittwoch, 26.Juni vormittags bei einer älteren Frau in Regensburg. Die Person gab sich als Sparkassenmitarbeiter aus und überzeugte die Frau, dass es Probleme bei einer Überweisung gab. Mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen brachte der Betrüger die Frau zur Hinterlegung von mehreren tausend Euro vor ihrer Wohnung. Durch einen unbekannten Abholer wurde das Geld am Mittwochvormittag mitgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Mittwochvormittag im Bereich der Chamer Straße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter 0941/506-2888 an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu wenden.