Bruckmühl, OT. Noderwiechs, LKR. ROSENHEIM. Am späten Mittwochnachmittag, 26. Juni 2024, zerstörte ein Feuer in Bruckmühl große Teile eines landwirtschaftlichen Anwesens. Bei dem Brand wurden nach aktuellen Erkenntnissen keine Personen und Tiere verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Der Sachschaden aber ist erheblich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Um kurz vor 17.00 Uhr am Mittwochnachmittag (26.06.2024) ging die Meldung über den Vollbrand eines Stadels an einem angrenzenden Wohnhaus in Noderwiechs bei Bruckmühl ein. Beim Eintreffen der ersten polizeilichen Einsatzkräfte stand der landwirtschaftliche Stadel bereits im Vollbrand mit starker Rauchentwicklung. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Die Tiere konnten vom Brandleider noch rechtzeitig aus dem Stall ins Freie gebracht werden. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren übernahmen unmittelbar die Löscharbeiten und konnten durch ihr hochprofessionelles Handeln ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern.

Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Sachschaden im hohen sechstelligen Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlichen Polizeiinspektion Bad Aibling, sowie der Zentralen Einsatzdienste Rosenheim. Im Anschluss übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Rosenheim am Brandort die weiteren Untersuchungen.

Zur genauen Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Aussagen getroffen werden. Diese ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.