Fahrraddiebe erbeuten Räder im Wert von fast 20.000 Euro - Polizei Obernburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Fahrraddiebe erbeuten in einer Nacht insgesamt vier hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von fast 20.000€. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, entwendeten mehrere unbekannte Täter insgesamt vier hochwertige Fahrräder aus Gartenhütten in der Bayernstraße sowie dem Mechenharder Weg. Neben mehreren E-Bikes wurde auch ein Rennrad entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 20.000 Euro.

Die Polizei Obernburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

ERLENBACH A. M., LKR. MILTENBERG. Einbrecher haben sich in der Zeit von Montag, 17. Juni bis Dienstag, 25. Juni 2024 gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus verschafft. Nach jetzigem Sachstand konnten die Täter ohne Beute unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen dem 17. Juni und dem 25. Juni 2024 sind unbekannte Einbrecher in das Reihenhaus in der Straße „Am Stadtwald“ eingebrochen. Da das Anwesen seit geraumer Zeit leer steht, lässt sich der genaue Zeitraum nicht näher eingrenzen. Die Täter gelangten gewaltsam über die Terrassentüre ins Innere und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Einbrecher entkamen ohne Beute unerkannt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer ist in der Zeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Verkehrskontrollen am Untermain - Mehrere Fahrten unter Alkohol bzw. Drogeneinfluss festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Am Dienstag haben Polizeibeamte am Untermain gleich mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen die alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen sind.

MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagabend haben Beamte den Fahrer eines Kleinkraftrades im Schindheckweg kontrolliert. Der Fahrer fiel durch seine unsichere Fahrweise auf und roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab noch vor Ort einen Wert von fast zwei Promille. Der unkooperative 60-jährige Fahrer wurde auf die Dienststelle gebracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Nachdem alle Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der 60-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde gegen 17:40 Uhr ein 44 Jahre alter Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Nachdem das Testergebnis mehr als 1,8 Promille zeigte, durfte der Mann seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und auch sein Führerschein sichergestellt. Nach allen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle verlassen.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, haben Beamte der Verkehrspolizei einen PKW-Fahrer auf der A3 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 26-jährige Fahrer war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Zudem zeige dieser eindeutig gefälschte Dokumente vor. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Dieser muss sich nun nicht nur wegen Fahren infolge berauschender Mittel, sondern auch wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, zwischen 05:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde ein grün/graues E-Bike der Marke "Specialized" im Wert von circa 7.000 Euro entwendet. Das Fahrrad wurde in der Ludwigsallee im Bohlenweg um ein Verkehrsschild versperrt abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr, wurde ein rotes Kinderfahrrad aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Brentanoplatz" entwendet.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 12:20 Uhr und 16:45 Uhr, wurde ein grauer BMW auf dem Supermarktparkplatz in der Raiffeisenstraße beschädigt.

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Dienstag, zwischen 14:10 Uhr und 16:50 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A4 am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in der "Kleinen Schönbuschallee".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke "Canyon" entwendet. Das Fahrrad war in der Brentanostraße vor der dortigen Schule versperrt abgestellt worden.

KAHL A. M., LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend, zwischen 18:50 Uhr und 19:30 Uhr, kam es zu gleich zwei Feldbränden in der Nähe der Bernhard-Kronenberger-Straße. Es entstand hierbei ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr wurde ein Geldbeutel aus einer McDonalds Filiale "Am Stadtweg" entwendet. Eine unbekannte Frau sprach den 61-Jähigen an und entwendete im Verlauf des Gesprächs die Geldbörse, welche auf dem Tisch lag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.