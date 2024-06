REGENSBURG. Am Dienstagvormittag kam es An der Schanze in Regensburg zum Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegen 16:00 Uhr wird der Sperrradius auf 700 Meter erweitert.

Am 25. Juni 2024 wurde gegen 9:00 Uhr bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe An der Schanze in Regensburg gefunden. Die Bombe hat eine Sprengkraft von 225 kg. Ab 16:00 Uhr wird der Sperrradius auf 700 Meter erweitert. Im Sperrgebiet müssen über 1.600 Personen evakuiert werden. Der Schiff- und Bahnverkehr ist ebenfalls von der Sperrung betroffen. Die Stadt Regensburg hat unter der Nummer 0941/507-8936 ein Bürgertelefon eingerichtet. Nach der Durchführung der Evakuierung- und Absperrmaßnahmen folgt die Entschärfung der Fliegerbombe. Während der unmittelbaren Vorbereitung und Entschärfung darf der definierte Sicherheitsbereich nicht betreten oder befahren werden. Den Evakuierungsbereich können Sie beiliegender Karte entnehmen. Eine Betreuungsstelle für Bürgerinnen und Bürger, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen können, wurde bei der Turnhalle der Grundschule Königswiesen (Erzbischof-Buchberger-Allee 23) eingerichtet.

Es wird gebeten, den genannten Bereich großräumig zu umfahren.