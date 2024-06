KAUFERING In der Nacht von Samstag, 22.06.2024, auf Sonntag, 23.06.2023, brachen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Sportgeschäfts in der Viktor-Frankl-Straße in Kaufering ein und entwendeten im großen Stil E-Bikes – der Beuteschaden wird von den Ermittlern auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Eine Reinigungskraft bemerkte am nächsten Morgen die Einbruchspuren und die fehlenden E-Bikes. Mehrere, bisher unbekannte Täter hatten sich offensichtlich über eine Nebentür auf der Ostseite Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Eine weitere Tür wurde zerstört, um in den eigentlichen Verkaufsraum gelangen.

Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von etwa 3000 €.

Die Tatverdächtigen konnten rund 30 hochwertige E-Bikes im Wert von einem mindestens sechsstelligen Betrag sowie diverses Zubehör entwenden. Auch aus der Kasse im Verkaufsraum konnten sie Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entwenden, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Zeit vom 23.06.2024, insbesondere zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr Beobachtungen gemacht hat, die mit dem beschriebenen Fall in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei zu melden.