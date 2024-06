AMBERG. Am Samstagabend kam es in der Amberger Innenstadt zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 15-jährigen Jugendlichen. Dieser wurde von zwei weiteren Jugendlichen unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe einer E-Zigarette gedrängt. Die beiden Jugendlichen konnten noch am selben Abend durch die polizeilichen Einsatzkräfte festgenommen werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.

Am Samstag, 22. Juni sprachen ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger den Geschädigten in der Mühlgasse in Amberg an und forderten die Herausgabe einer E-Zigarette. Nachdem der 15-jährige Geschädigte den Anweisungen nicht sofort Folge leistete, verlieh der 16-Jährige der Forderung durch das Vorhalten eines Messers erneut Nachdruck. Als der hinzukommende Eigentümer der E-Zigarette die Polizei verständigte, flüchteten die beiden Tatverdächtigen von der Örtlichkeit.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Jugendlichen durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Nach der Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen wurden die beiden wieder entlassen. Die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.