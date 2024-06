REGENSBURG. In der Nacht Sonntag auf Montag drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma im Regensburger Stadtteil Galgenberg ein. Mit einer Beute von mehreren 100 Euro konnten die Täter fliehen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die bislang Unbekannten verschafften sich in der Nacht vom 22.06.2024 auf 23.06.2024 gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude in der Friedenstraße in Regensburg. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Mit einer Beute im mittleren dreistelligen Eurobereich konnten die Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.