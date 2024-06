REGENSBURG. Am Samstagnachmittag wurden im Regensburger Stadtwesten durch die Zivile Einsatzgruppe der Zentralen Ergänzungsdienste Regensburg zwei Personen einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle und den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnte eine größerer Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Gegen drei vorläufig festgenommene Personen wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen.

Ein 44-Jähriger und eine 51-Jährige wurden am Samstag, 22. Juni, in der Uhlandstraße in Regensburg einer Personenkontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnten die Polizeibeamten Heroin, Haschisch, sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich im Besitz der beiden Personen auffinden. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden diverse Messer und eine größere Menge Betäubungsmittel beschlagnahmt. Darunter mehrere Kilogramm Heroin, sowie über hundert Gramm Amphetamin.

Die 51-jährige und der 44-Jährige, sowie dessen 34-jährige Lebensgefährtin wurden vorläufig festgenommen und am Sonntag, 23. Juni im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen alle drei Personen woraufhin diese in bayerische Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Die weitere Ermittlungsarbeit liegt nun bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.