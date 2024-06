STRAUBING. Am Montag, 24.06.2024, fand in den Räumlichkeiten der Sparkasse Niederbayern-Mitte die Auftaktveranstaltung für die Stadt Straubing und den Landkreis Straubing-Bogen und sozusagen die Fortsetzung der Präventionskampagne gegen Telefonbetrüger mit dem Präventionskabarett „Ned mit mir“ statt. Die Wichtigkeit der Präventionsarbeit gegen diese perfiden Betrugsmaschen hat nicht zuletzt die Anwesenheit von Landrat Josef Laumer, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, dem Vorstandvorsitzenden der Sparkasse Niederbayern Mitte, Dir. Walter Strohmeier, sowie Niederbayerns Polizeipräsident Roland Kerscher nochmals verdeutlicht.

Initiiert wurde die Präventionskampagne vom Landkreis Dingolfing-Landau, den Polizeiinspektionen Dingolfing und Landau a.d.Isar zusammen mit dem niederbayerischen Kabarettisten Tom Bauer.

Nachdem die Veranstaltungsreihe im Landkreis Dingolfing-Landau und Landshut auf sehr große Resonanz in der Bevölkerung gestoßen sind, wird die Präventionsarbeit in dieser wohl einzigartigen und auch neuen Form nun auch im Landkreis Straubing-Bogen sowie in der Stadt Straubing an fünf Veranstaltungstagen im Juli 2024 fortgesetzt.

„Die Täter zeigten in der Vergangenheit eine sich fortlaufend ändernde „Kreativität“ und Anpassungsfähigkeit, um ihre kriminellen Ziele zu erreichen. Angesichts dieser Dynamik muss man davon ausgehen, dass auch künftig immer wieder neue Erscheinungsformen des Callcenterbetrugs auftauchen werden. Doch nicht nur die Täterseite hat Kreativität bewiesen. Das Kabarett „Ned mit mir“ steht für ein innovatives Format, das Humor und Prävention auf einzigartige Weise verbindet,“ so Polizeipräsident Roland Kerscher in seinen einleitenden Grußworten.

Freie Plätze sind noch bei folgenden Veranstaltungsterminen verfügbar :

02.07.2024, Gasthof Greindl, Degernbach 9, Bogen

04.07.2024, Gasthof Fischer, Burgstraße 24, Mitterfels

09.07.2024, Gasthaus Karpfinger, Untere Dorfstraße 21, Aiterhofen

11.07.2024, Gasthof Hagn, Sallach 86, Geiselhöring

12.07.2024, Sparkassensaal, Theresienplatz 12/24, Straubing

Um Anmeldung unter Angabe der Teilnahmerzahl und dem Veranstaltungsort wird gebeten - der Eintritt ist frei!

Für die Veranstaltungen im Landkreis Straubing-Bogen unter Tel. 09421/973-528, seniorenfachstelle@landkreis-straubing-bogen.de

Für die Veranstaltung im Sparkassensaal Straubing unter Tel. 09421/944-70469 oder 09421/944-70468, Rita.Hilmer@straubing.de

Veröffentlicht: 25.06.2024, 08.45 Uhr