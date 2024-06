ERLANGEN. (665) Am Samstagabend (22.06.2024) versuchte ein 27-jähriger Mann mit einer Schere Geld in einer Pizzeria in Erlangen zu rauben. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf festgenommen werden, als er einen Automaten beschädigte.



Der 27-Jährige betrat gegen 22:00 Uhr eine Pizzeria in der Luitpoldstraße und bedrohte einen Angestellten unvermittelt mit einer Schere. Zudem forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dem Angestellten gelang es die Schere aus den Händen des 27-Jährigen zu entreißen, welcher daraufhin auf den Angestellten einschlug. Mit Hilfe eines weiteren Angestellten gelang es schließlich den 27-Jährigen aus dem Gastraum zu schieben, woraufhin der Tatverdächtige zunächst flüchtete.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Erlangen, gelang es kurze Zeit später den Tatverdächtigen festzunehmen, als dieser gerade einen Automaten in einem 24/7-Shop beschädigte. Dieser wies bei der Festnahme eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2 Promille auf.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung. Zudem wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold