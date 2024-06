GUNZENHAUSEN. (662) Am Samstagabend (22.06.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet Gunzenhausen. Hierbei erlitten neun Personen, darunter 5 Kinder, leichte Verletzungen.



Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem VW Bus, in welchem sich drei Kinder im Alter von 5,8 und 10 Jahren befanden, die Nürnberger Straße in Richtung Bundesstraße 466. Hierbei verlor er aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Seat Leon, welcher von einer 40-jährigen Frau gefahren wurde. In dem Seat Leon befanden sich zudem zwei Kinder im Alter 6 und 8 Jahren sowie zwei Senioren im Alter von 67 und 71 Jahren.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der VW Bus auf die Seite. Alle neun in den Fahrzeugen befindliche Personen erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle, sowie die Bundesstraße 466 waren bis circa 20:45 Uhr für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie drei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Gunzenhausen führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens.

Erstellt durch: Michael Petzold