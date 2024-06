TIEFENBACH, LKR. LANDSHUT. Ein 58jähriger Motorradfahrer kommt aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der Leitplanke und erliegt noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Am Samstag, den 22.06.2024, gegen 14.25 Uhr befuhr ein 58-Jähriger Mann mit seinem Kraftrad, die Kreisstraße 17, von Ast kommend in Fahrtrichtung Vilsheim. Vor der Ortschaft Gütersdorf kam der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Unfallzeugen erlag der 58-Jährige seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Am Motorrad entstand Totalschaden. Vor Ort waren ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Ast im Einsatz. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter durch die Staatsanwaltschaft Landshut bestellt. Die Kreisstraße 17 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

