Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Frankenstraße zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr, und Donnerstag, 19:00 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind auf der Rückseite des Anwesens gewaltsam in das Haus eingestiegen und entwendeten Schmuck und einen Tresor mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte im genannten Zeitraum in der Frankenstraße ortsfremde Personen feststellen?

Wer konnte in der Straße ein verdächtiges Fahrzeug feststellen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Verkehrskontrollen im Landkreis Miltenberg - Fahrradfahrer mit rund zwei Promille unterwegs

LKR. MILTENBERG. Bei ihren Verkehrskontrollen im Laufe des Donnerstages konnten die Streifen der Obernburger und der Miltenberger Polizei mehrere Verstöße feststellen. Die Fahrzeugführer erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Fahrradfahrer mit rund zwei Promille unterwegs

Am frühen Donnerstagmorgen stellte eine Streife in der Oberen-Walldürner-Straße einen Radfahrer fest, der auf Grund starker Schlangenlinien für seine Fahrt die gesamte Straße benötigte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus warum - der Mann war mit rund zwei Promille unterwegs. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Zwei Fahrzeuge ohne Zulassung

Am Donnerstagabend konnten Beamte der Obernburger Polizei gleich zwei Fahrzeuge ohne gültige Zulassung stoppen. Auf der B469 bei Großwallstadt stellten sie einen Pkw fest, dessen Fahrzeug auf Grund fehlender Versicherung zur Entstempelung ausgeschrieben war. Eine weitere Streife stoppte in der Mainstraße in Kleinwallstadt einen E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

65-Jähriger entwendet Leergut - Angestellte verständigt Polizei

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 65-Jähriger entwendete am Donnerstagabend an der Rastanlage Spessart-Nord Leergut im Wert von rund 30 Euro. Er rechnete offenbar nicht mit einer aufmerksamen Angestellten. Anstelle des erhofften Pfandbetrags erhält er nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch.

Dem Sachstand nach nutzte der 65-Jährige ein offenstehendes Tor und spazierte am Donnerstagabend in den Innenhof der Tankstelle. Er nahm einen Pfandsack mit insgesamt 130 Pfandflaschen und Dosen an sich, begab sich wieder zurück an seinen Lkw und verstaute das Diebesgut. Dass er die gesamte Zeit von einer Angestellten beobachtet wurde, bemerkte er offenbar nicht.

Die Angestellte verständigte die Polizei. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei begab sich schließlich an den genannten Lkw, konnte das Leergut sicherstellen und wieder an den rechtmäßigen Besitzer geben.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Donnerstag, zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Matthäusstraße ein geparkter grauer Opel Corsa angefahren.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 17:30 Uhr, wurde im Hof eines Mehrfamilienhauses in der "Eichelwiese" die Seitenscheibe eines schwarzen Citroen eingeschlagen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 00:30 Uhr, wurde das Glasdach eines geparkten Mercedes AMG in der St.-Martinsgasse mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Dienstag, 16:00 Uhr, wurde in der Rosenstraße ein geparkter weißer Toyota Yaris im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr vor dem Netto-Markt in der Paul-Hohe-Straße ein orangefarbenes Mountainbike entwendet.

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, zwischen 09:15 Uhr und 10:15 Uhr, wurde in der Röllfelder Straße ein geparkter schwarzer Opel Insignia angefahren. Am Fahrzeug konnte gelber Fremdlack gesichert werden

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 01:25 Uhr, verlor ein Fahrzeuggespann mit polnischer Zulassung auf der A3 in Richtung Nürnberg einen Radbolzen. Dieser beschädigte einen dahinterfahrenden Volvo. Der Fahrer hielt kurz auf dem Standstreifen, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seine Personalien anzugeben.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.