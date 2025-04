KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Freitagmorgen, 11. April 2025, sollen drei Personen in Kiefersfelden versucht haben, Gegenstände aus einem Pkw zu entwenden. Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Anwohnerin konnten die drei Tatverdächtigen durch die Polizei in Tatortnähe festgenommen werden. Die Kriminalpolizei in Rosenheim führt hierzu die Ermittlungen. Die dringend Tatverdächtigen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Freitag (11. April 2025), gegen 0.25 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über eine verdächtige Wahrnehmung in Kiefersfelden ein. Auf Grund der Mitteilung bestand der Verdacht, dass drei zunächst unbekannte Personen gemeinschaftlich versucht haben sollen, Gegenstände aus einem geparkten Pkw, VW, Polo zu entwenden. Nach kurzer fußläufiger Flucht konnten in Tatortnähe zwei Tatverdächtige im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Bundespolizeiinspektion Rosenheim festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige konnte unweit des Tatorts durch Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bad Aibling festgenommen werden.

Nach ersten Maßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Brannenburg übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen in dieser Sache. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wird gegen zwei 41-jährige georgische Staatsbürger sowie einen 30-jährigen russischen Staatsbürger wegen des Verdachts eines versuchten Diebstahldelikts ermittelt.

Die drei dringend Tatverdächtigen wurden im Laufe des heutigen Tages (11. April 2025) dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft und erließ gegen alle drei Beschuldigten Haftbefehle. Die dringend Tatverdächtigen wurden daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.