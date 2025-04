ZELL IM FICHTELGEBIRGE, LKR. HOF. In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Haus in Zell im Fichtelgebirge ein. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt über die Terrasse zum Einfamilienhaus in der Walpenreuther Straße. Die Täter durchwühlten die Räume, stahlen aber nichts. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei den Beamten zu melden.