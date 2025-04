FÜRTH. (381) Bereits am frühen Morgen des 06.01.2025 (Montag / Heilige Drei Könige) ereignete sich in Fürth eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Mann durch Fußtritte schwer verletzt wurde. Zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren konnten nun aufgrund der bestehenden Haftbefehle festgenommen werden.



Kurz nach Mitternacht geriet ein 23-jähriger Mann mit einer Personengruppe vor einem Imbiss in der Königstraße / Ecke Schindelgasse in Streit. Im Verlauf des Streits schlugen mehrere Personen den 23-Jährigen und dessen Begleiter zu Boden. Der 23-Jährige verlor hierbei das Bewusstsein, woraufhin die zunächst Unbekannten mehrfach mit Füßen auf den Kopf des Mannes eintraten. Dieser erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus entsprechend medizinisch versorgt werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Im Verlauf der umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen gelang es zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren zu identifizieren. Die beiden in Fürth wohnhaften Männer konnten nun am Freitagmorgen (11.04.2025) aufgrund der durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beantragten Haftbefehle festgenommen werden. Die beiden Männer werden noch im Laufe des Tages wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte unter anderem auf gesicherten Videoaufnahmen festgestellt werden, dass sich zum Tatzeitpunkt mehrere unbeteiligte Personen im Bereich des Fürther Rathauses aufhielten und ein roter Smart direkt auf das Tatgeschehen zufuhr. Zudem hielt sich ein unbekannter Mann mit einer beigen Jacke im Bereich des U-Bahnabgangs auf und versuchte im weiteren Verlauf die Angreifer von einem der am Boden liegenden Männer zu trennen.

Da an den Tathandlungen noch weitere unbekannte junge Männer beteiligt waren, bittet die Fürther Mordkommission die oben beschriebenen wichtigen Tatzeugen, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl