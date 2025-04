0665 – Brand einer Gartenhütte

Lechhausen – Am Donnerstag (10.04.2025) kam es zum Brand einer Gartenhütte. Verletzt wurde niemand.

Gegen 18.40 Uhr bemerkten Zeugen in der Steinerne Furt eine starke Rauchentwicklung und verständigten den Notruf. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine brennende Gartenhütte vor. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache und den Brandschäden übernommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt an der Elektrik und einem Sachschaden von ca. 60.000 Euro ausgegangen.

0666 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Oberhausen - Im Zeitraum vom 08.04.2025, 18:00 Uhr, bis 10.04.2025, 06:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW Golf in der Äußere Uferstraße zerkratzt.

Als der Besitzer am Donnerstag an sein in der Äußere Uferstraße geparktes Fahrzeug zurückkam, stellte er einen langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bitten nun um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2510.

0667 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Donnerstag (10.04.2025), gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Autofahrer beim Ausparken gegen einen geparkten Smart. Der 65-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Passantin meldete den Verkehrsunfall bei der Polizei. Die Polizeibeamten ermittelten kurz darauf den 65-Jährigen als Unfallverursacher.

Am Smart entstand ein Sachschaden etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 65-Jährigen.

0668 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am Donnerstagabend (10.04.2025) fuhr ein 19-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Steinerne Furt.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den 19-jährigen Mann.

0669 - Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Oberhausen - Am Dienstag (08.04.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die 15-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Fußweg in der Ulmer Straße unterwegs. An der Kreuzung Schißlerstraße fuhr die 15-Jährige vom Fußweg auf die Fahrbahn, ohne offenbar auf den kreuzenden Verkehr zu achten.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Pkw-Fahrer, der die Schißlerstraße in nördliche Richtung befuhr. Die 15-Jährige fiel dadurch zu Boden und erlitt Schmerzen am Kopf und Schwindel. Sie wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Die Mutter der 15-Jährigen wurde telefonisch über den Vorfall informiert.

Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der E-Scooter wurde von der Polizei in Verwahrung genommen.