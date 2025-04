SIMBACH AM INN, LKR. ROTTAL-INN. Am Samstagabend (05.04.2025) kam es in Simbach am Inn zu einem Übergriff auf einen 40-Jährigen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau konnte zwischenzeitlich vier Tatverdächtige festnehmen.

Am Samstag gegen 20.30 Uhr kam es am Stadtplatz in Simbach am Inn zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher, nachdem diese zuvor seine Tochter angegangen haben sollen. Die Jugendlichen sollen den 40-Jährigen im Fortgang bedrängt und ihn mehrfach aufgefordert haben, zuzuschlagen. Nachdem sich dieser zurückziehen und in Richtung seines Fahrzeugs gehen wollte, soll ihm einer der Jugendlichen ein Bein gestellt haben, woraufhin er zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf sollen mehrere Jugendliche aus der Gruppe auf den am Boden Liegenden eingeschlagen und eingetreten haben, u.a. mit massiven Fußtritten gegen den Kopf. Der 40-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen. Am Freitag (11.04.2025) wurden vier jugendliche Tatverdächtige festgenommen.

Die Jugendlichen wurden beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dort wurden die von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts bzw. der gefährlichen Körperverletzung gegen alle vier Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf

Personen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen zu dem Vorfall am Stadtplatz in Simbach am Inn gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 11.04.2025, 12.20 Uhr