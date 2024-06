VOHENSTRAUß. LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Am Dienstag wurden bei einer Schleierfahndungskontrolle der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus die Einzelteile zweier Pkw in einem Kleintransporter aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden ermittelt nun unter anderem aufgrund der Hehlerei von Kraftfahrzeugteilen.

Am Dienstagnachmittag, 18. Juni, wurde ein Kleintransporter mit britischer Zulassung durch Fahndungsbeamte der GPI Waidhaus einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Zweifel an den Angaben des 32-jährigen Fahrzeugführers und dessen 36-jährigen Beifahrers aus Rumänien. Bei der anschließenden Durchsuchung des Kleintransporters wurden im Laderaum diverse Fahrzeugteile festgestellt, welche zwei Pkw der Marken BMW und Jaguar zugeordnet werden konnten. Eine Überprüfung der Fahrzeugidentifikationsnummern im Fahndungsbestand ergab, dass der BMW in England bereits als gestohlen gemeldet wurde. Der Ursprung der Fahrzeugteile des Jaguars muss noch ermittelt werden.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden wurden die Fahrzeugteile daraufhin sichergestellt.

Die weitere Ermittlungsarbeit unter anderem hinsichtlich der Hehlerei von Kraftfahrzeugteilen wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernommen.