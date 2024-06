LEUCHTENBERG. LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle wurde durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus mehrere hunderttausend Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Dienstagfrüh, 19. Juni, wurde ein Pkw der Marke Audi mit tschechischer Zulassung durch Fahndungsbeamte der GPI Waidhaus einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten die Einsatzkräfte im Kofferraum des Fahrzeuges eine große Menge Bargeld feststellen. Das Bargeld in mittlerer sechsstelliger Höhe wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden durch die Beamten sichergestellt.

Der 47-jährige Fahrzeugführer wurde nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen zu dem Fall, insbesondere zur Herkunft des Geldes, übernommen.