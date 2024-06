TIRSCHENREUTH. LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mehrfamilienhaus in Tirschenreuth beschädigt. Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort wurde ein Brandkörper festgestellt, welcher mutmaßlich Teile des Hauses hätte in Brand setzen sollen. Neben einer zerstörten Fensterscheibe entstand kein Schaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Hospitalstraße bemerkten am Freitagmorgen Beschädigungen an der Hausfassade und an mehreren Fenstern. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde eine Flasche mit Brandmittel festgestellt, welches mutmaßlich Teile des Gebäudes in Brand setzen sollte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Die Motivlage ist derzeit noch unklar. Die wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Donnerstag, 13.Juni auf Freitag, 14.Juni verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hospitalstraße in Tirschenreuth gesehen hat, wird gebeten sich unter 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.