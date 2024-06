REGENSBURG. Am 17. Juni brachen bislang unbekannte Täter in eine Spielothek im Regensburger Stadtteil Galgenberg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04.10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Spielothek in der Friedenstraße in Regensburg und entwendeten ein Geldbehältnis. Mit Beute, die aktuell im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt, flohen die Einbrecher in bislang unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. Jede Beobachtung kann hier von Bedeutung sein.